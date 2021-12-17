 Четыре квадрата на человека и допуск вакцинированных: Патяшина о новогодних елках для детей
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Четыре квадрата на человека и допуск вакцинированных: Патяшина о новогодних елках для детей

На театрализованные представления зал может заполняться не более, чем на 70%.

Республика
17 декабря 2021  12:36

В детские новогодние утренники будут пускать только либо переболевших, либо вакцинированных родителей от коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«Ограничительные мероприятия в Республике Татарстан продолжают действовать, и на сегодня наш взор направлен на новогодние праздничные мероприятия для детей и новогодние елки. Требования мы не однократно уже озвучили, которые доведены до всех министерств и ведомств, а также муниципальных образований», — сказала спикер. 

Она повторила, что для того чтобы попасть на праздник нужно пройти фильтр детьми и родителями, обязательное присутствие только иммунных, переболевших или вакцинированных. В случае, если это театральные представления не более 70% заполнение зала, а если эта елка в холле, то обязательное условие 4 квадратных метра на 1 человека. 

Подробнее о том, как пройдут новогодние елки в Татарстане читайте в нашем материале.

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