Четыре квадрата на человека и допуск вакцинированных: Патяшина о новогодних елках для детей

В детские новогодние утренники будут пускать только либо переболевших, либо вакцинированных родителей от коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«Ограничительные мероприятия в Республике Татарстан продолжают действовать, и на сегодня наш взор направлен на новогодние праздничные мероприятия для детей и новогодние елки. Требования мы не однократно уже озвучили, которые доведены до всех министерств и ведомств, а также муниципальных образований», — сказала спикер.

Она повторила, что для того чтобы попасть на праздник нужно пройти фильтр детьми и родителями, обязательное присутствие только иммунных, переболевших или вакцинированных. В случае, если это театральные представления не более 70% заполнение зала, а если эта елка в холле, то обязательное условие 4 квадратных метра на 1 человека.

Подробнее о том, как пройдут новогодние елки в Татарстане читайте в нашем материале.