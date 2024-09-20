Четырехлетний ребенок попал под колеса «Газели» в Нижнекамске

В Нижнекамске четырехлетний ребенок оказался в больнице с травмами различной степени тяжести. Он попал под колеса «Газели» на нерегулируемом пешеходном переходе.

Авария произошла на улице Спортивная. По предварительной информации, водитель «Газели» не снизил скорость, приближаясь к «зебре», где в этот момент находился ребенок с отцом и другими детьми.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, мальчик переходил дорогу, держась за руку сестры, но неожиданно вырвался и попал под колеса.

В результате ДТП ребенок получил сотрясение мозга и перелом ноги. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Госавтоинспекция Нижнекамска проводит проверку по факту случившегося.