 «Цифра будет некорректная»: власти Казани не назвали стоимость новогодних украшений в городе
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«Цифра будет некорректная»: власти Казани не назвали стоимость новогодних украшений в городе

Столицу Татарстана преображают и его жители и частные организации за свой счет, поэтому невозможно определить точную сумму, объяснил Абзалов.

Город
11 января 2022  18:36
Автор:
Роза Габитова

Власти Казани не раскрыли точную стоимость новогодний украшений в городе и главной елки у «Чаши», так как невозможно назвать корректную цифру. Таким мнением поделился начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на брифинге в кабмине Татарстана.

«Подвести какие-то оценочные итоги можно, наверно, во сколько это обошлось всего. Но я думаю, цифра будет не очень корректная» — сказал он.

По словам Абзалова, столицу Татарстана преображают и его жители и частные организации за свой счет, поэтому невозможно определить точную сумму.

Также нельзя назвать и стоимость главное елки у «Чаши», потому что цены установки и самой конструкции разные, отметил начальник управления культуры исполкома.

Ранее «КВ» сообщали, что на разработку Центра волейбола в Челнах выделено 4,6 млн рублей.

 

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