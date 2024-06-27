Цифра недели: максимальные баллы ЕГЭ набрали 138 казанских школьников

В Казани опубликованы новые результаты ЕГЭ по физике, биологии, информатике, обществознанию, истории и английскому языку. 32 выпускника получили максимальный балл по этим предметам.

Кроме того, четыре казанских школьника стали двухсотбалльниками:

Рамиль Шакиров (лицей им. Лобачевского) – математика и физика;

Тимур Кагарманов (СУНЦ инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ) – математика и физика;

Камиль Шамазов (гимназия №7) – математика и информатика;

Тимур Хабиров (Казанское суворовское училище) – математика и физика.

До 17 июля будут опубликованы результаты сдачи экзаменов в резервный период и дни пересдачи.