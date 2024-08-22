Цифровизацию культурного наследия России обсудят эксперты на площадке в Казани

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Город
22 августа 2024  14:52
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани пройдет III Всероссийская конференция «Наследие в цифре», посвященная актуальным вопросам цифровизации культурного наследия. Мероприятие состоится 9-10 сентября 2024 года в рамках Международного форума KAZANDIGITAL WEEK 2024. От этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Конференция соберет представителей федеральных и региональных органов власти, специалистов в сфере охраны объектов культурного наследия, сотрудников образовательных и научных организаций, а также экспертов по сохранению памятников.

В ходе мероприятия будут обсуждаться проблемы цифровизации культурного наследия и выработка единых подходов к внедрению цифровых технологий в сфере учета, сохранения и контроля объектов культурного наследия.

Участники конференции смогут ознакомиться с опытом использования цифровых технологий в ведении Единого государственного реестра объектов культурного наследия, предоставлении государственных услуг, разработке зон охраны, проведении археологических исследований, создании региональных информационных систем, а также в информационном моделировании объектов культурного наследия.

Участие в конференции бесплатное. Регистрация доступна на сайте до 1 сентября 2024 года.

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Цифровизацию культурного наследия России обсудят эксперты на площадке в Казани