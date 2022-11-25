Чиновникам Татарстана запретили брать новых сотрудников в 2023 году

В следующем году органы госвласти Татарстана не смогут расширить свой штат, согласно статье 15 закона о бюджете республики на 2023 год.

Тем не менее, есть и исключения. Число чиновников может быть увеличено при «наделении органов государственной власти Республики Татарстан, государственных казенных учреждений Республики Татарстан новыми функциями и полномочиями».

Также органам местного самоуправления рекомендуется не увеличивать штат работников.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2023, 2024 и 2025 годы. Объем доходов бюджета республики в следующем году составит 343,933 миллиарда, расходов — 371,081 миллиарда рублей.