Рустам Минниханов подписал закон о бюджете РТ на 2023 — 2025 годы

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2023, 2024 и 2025 годы, одобренный 18 ноября депутатами Госсовета РТ.

Так, объем доходов бюджета республики в следующем году составит 343,933 миллиарда, а расходов — 371,081 миллиарда рублей. В 2024 году объем доходов составит 367,4 миллиарда, а расходов — 394,6 миллиарда рублей. В 2025 году объем доходов бюджета республики составит 366,9 миллиарда, расходов — 394,3 миллиарда рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что доходы и расходы бюджета Татарстана на следующий год могут вырасти почти на 10 млрд рублей — до 343,7 млрд рублей и 370,9 млрд рублей соответственно. При этом дефицит, как и раньше, останется на уровне 27,1 млрд рублей.