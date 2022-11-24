 Рустам Минниханов подписал закон о бюджете РТ на 2023 — 2025 годы
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Рустам Минниханов подписал закон о бюджете РТ на 2023 — 2025 годы

Ранее его одобрили депутаты Госсовета республики.

Республика
24 ноября 2022  12:46
Автор:
Эдуард Салихов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2023, 2024 и 2025 годы, одобренный 18 ноября депутатами Госсовета РТ.

Так, объем доходов бюджета республики в следующем году составит 343,933 миллиарда, а расходов — 371,081 миллиарда рублей. В 2024 году объем доходов составит 367,4 миллиарда, а расходов — 394,6 миллиарда рублей. В 2025 году объем доходов бюджета республики составит 366,9 миллиарда, расходов — 394,3 миллиарда рублей. 

Ранее «КВ» сообщали, что доходы и расходы бюджета Татарстана на следующий год могут вырасти почти на 10 млрд рублей — до 343,7 млрд рублей и 370,9 млрд рублей соответственно. При этом дефицит, как и раньше, останется на уровне 27,1 млрд рублей.

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