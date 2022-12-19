В Казани число безработных с начала года снизилась на тысячу человек

Численность безработных в Казани с начала года снизилась с 4 671 человек до 3 655. Об этом на сессии Казанской городской Думы сообщил Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли.

«Устойчивым спросом пользуются рабочие строительных и заводских профессий – сварщики, электромонтеры, монтажники, операторы станков. В прогнозном периоде ситуация на рынке труда в результате реализации мероприятий по содействию занятости населения, будет уравновешена», – сказал Шакиров.

Ранее «КВ» сообщали, что ректор КИУ предложила сократить срок обучения для студентов туристических специальностей.