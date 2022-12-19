 В Казани число безработных с начала года снизилась на тысячу человек
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В Казани число безработных с начала года снизилась на тысячу человек

В 2021 году уровень безработицы составлял 0,73%, в 2022-м – 0,57%.

Город
19 декабря 2022  13:06
Автор:
Шахерезада Курбанова

Численность безработных в Казани с начала года снизилась с 4 671 человек до 3 655. Об этом на сессии Казанской городской Думы сообщил Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли.

«Устойчивым спросом пользуются рабочие строительных и заводских профессий – сварщики, электромонтеры, монтажники, операторы станков. В прогнозном периоде ситуация на рынке труда в результате реализации мероприятий по содействию занятости населения, будет уравновешена», – сказал Шакиров.

Ранее «КВ» сообщали, что ректор КИУ предложила сократить срок обучения для студентов туристических специальностей.

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