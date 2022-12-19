Ректор КИУ предложила сократить срок обучения для студентов туристических специальностей

Срок обучения студентов ссузов по специальностям сферы туризма необходимо сократить. Об этом заявила на сегодняшнем заседании Казгордумы ректор КИУ Асия Тимирясова. Она связала эту необходимость с тем, что одна из острейших проблем отрасли гостеприимства — нехватка линейного персонала: горничных, администраторов, хостеса и поваров.

«Все профессии требуют среднего-профессионального образования. Здесь мы сталкиваемся с другой сложностью — неоправданно длительные сроки обучения специалистов. По мнению большинства экспертов, срок обучения можно сократить на год, а по каким-то программам и на два, потому что отрасль сильно нуждается в кадрах», — заявила спикер.

Так, по словам Тимирясовой, совместно с профильными ассоциациями они планируют направить аргументированное обращение в Минпросвещения РФ. «Надеемся, что наша инициатива будет поддержана на федеральном уровне», — заключила она.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в городском Комитете по туризму рассказали, что в Казани существует проблема сдачи туристам апартаментов и квартир нелегально.