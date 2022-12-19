 Ректор КИУ предложила сократить срок обучения для студентов туристических специальностей
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Ректор КИУ предложила сократить срок обучения для студентов туристических специальностей

Связано это с тем, что отрасль сильно нуждается в кадрах.

Республика
19 декабря 2022  12:07
Автор:
Карина Кострулева

Срок обучения студентов ссузов по специальностям сферы туризма необходимо сократить. Об этом заявила на сегодняшнем заседании Казгордумы ректор КИУ Асия Тимирясова. Она связала эту необходимость с тем, что  одна из острейших проблем отрасли гостеприимства — нехватка линейного персонала: горничных, администраторов, хостеса и поваров.

«Все профессии требуют среднего-профессионального образования. Здесь мы сталкиваемся с другой сложностью — неоправданно длительные сроки обучения специалистов. По мнению большинства экспертов, срок обучения можно сократить на год, а по каким-то программам и на два, потому что отрасль сильно нуждается в кадрах», — заявила спикер.

Так, по словам Тимирясовой, совместно с профильными ассоциациями они планируют направить аргументированное обращение в Минпросвещения РФ. «Надеемся, что наша инициатива будет поддержана на федеральном уровне», — заключила она. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в городском Комитете по туризму рассказали, что в Казани существует проблема сдачи туристам апартаментов и квартир нелегально.

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