Ежегодный прирост численности населения Казани спрогнозировали на уровне 0,1%

Численность населения Казани на начало 2022 года по итогам всероссийской переписи населения составила 1 308 660 человек. Об этом сообщил Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли.

По прогнозам, ежегодный прирост будет составлять 0,1%. Положительная динамика будет достигаться за счет естественного и миграционного прироста, отмтеил Шакиров.

Ранее «КВ» сообщали, что в бюджете Казани в 2023 году увеличат расходы на социально-культурную сферу.