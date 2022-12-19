 Ежегодный прирост численности населения Казани спрогнозировали на уровне 0,1%
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Ежегодный прирост численности населения Казани спрогнозировали на уровне 0,1%

Численность населения Казани на начало 2022 года составила 1 308 660 человек.

Город
19 декабря 2022  13:41
Автор:
Шахерезада Курбанова

Численность населения Казани на начало 2022 года по итогам всероссийской переписи населения составила 1 308 660 человек. Об этом сообщил Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли.

По прогнозам, ежегодный прирост будет составлять 0,1%. Положительная динамика будет достигаться за счет естественного и миграционного прироста, отмтеил Шакиров. 

Ранее «КВ» сообщали, что в бюджете Казани в 2023 году увеличат расходы на социально-культурную сферу.

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