 В бюджете Казани в 2023 году увеличат расходы на социально-культурную сферу
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В бюджете Казани в 2023 году увеличат расходы на социально-культурную сферу

Доходы и расходы составят 37,8 млрд рублей.

Город
19 декабря 2022  13:10
Автор:
Шахерезада Курбанова

Депутаты Казгордумы утвердили бюджет столицы Татарстана в 2023 году. Соглашение прошло на сессии Казанской городской Думы.

Так, в следующем году доходы и расходы составят 37,8 млрд рублей. Бюджет является социальным, расходы на социально-культурную сферу вырастут на 17% до 30,7 млрд рублей. На дошкольное и школьное образование выделят 25,8 млрд рублей. На социальную политику потратят 1,6 млрд рублей, на культуру, кинематографию , физкультуру и спорт — 1,4 млрд рублей.

Расход же на национальную экономику будет 1,5 млрд рублей, на сферу ЖКХ — 1,5 млрд рублей, на общегосударственные вопросы выделят 3,1 млрд рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что Казань получит 250 млн рублей на развитие Старо-Татарской слободы.

 

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