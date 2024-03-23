Число погибших при теракте в Москве выросло до 93 человек

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Россия/Мир
23 марта 2024  12:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава ФСБ доложил Владимиру Путину о том, что были задержаны 4 террориста из числа 11 человек, принимавших участие в теракте, сообщили в пресс-службе правительства.

Следственный комитет России доложил, что число погибших в стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле» выросло до 93. «Число погибших ещё возрастёт», – заявили в СК. Сейчас на месте работают криминалисты, спасатели, следователи – ведётся расчистка завалов и обследование площади.

Правоохранители нашли оружие, из которого обстреливали людей. Предварительно, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

На официальном интернет-портале МЧС России опубликован список госпитализированных.

Власти Москвы и Московской области возьмут на себя организацию похорон погибших в результате теракта, сообщил мэр Москвы. 

Дети, чьи родители погибли, будут получать ежемесячные выплаты. Об этом рассказал губернатор области.

Власти выплатят родственникам погибших по 3 млн рублей, пострадавшим в стационарах — 1 млн.

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