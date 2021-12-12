Число самозанятых в Татарстане с начала года выросло на 64,5 тыс. человек

В Татарстане с начала года на 64,5 тыс. возросло число самозанятых. Сейчас в РТ 162 тыс. самозанятых, сообщил ТАСС первый заместитель министра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин.

«В эту цифру входят и те самозанятые, которые с ИП перешли на этот режим налогообложения. На 1 января 2021 года было 97,5 тыс.», – рассказал Сибгатуллин.

Он добавил, что план регистрации самозанятых в республике перевыполнен.

Напомним, что с 1 января 2019 года переход предпринимателей РТ в статус самозанятых представлялся как пилотный проект. Статус самозанятых означает, что человек, оказывающий плантые услуги без привлечения работников, должен очислять 4% от своего дохода в бюджет при работе с физическими лицами. При работе с компаниями самозанятый должен очислять в бюджет 6%.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2021 года в городскую казну от представителей малого и среднего бизнеса поступило 4,9 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.