Число сделок по купле-продаже жилья в РТ выросло до 6,5 тысяч

По итогам прошлого месяца в Татарстане было совершено 6,5 тысяч сделок по купле-продаже жилья, что превышает показатели предыдущего периода на 557 договоров. Данные озвучены в отчете управления Росреестра по РТ. Из этой цифры 2,1 тысячи сделок были зарегистрированы в Казани.

Также в республике за прошлый месяц было официально зарегистрировано 8,9 тысяч сделок купли-продажи земельных участков, из которых 945 приходятся на Казань.

Общее количество сделок с использованием ипотеки (включая земельные участки) в апреле составило 6,7 тысяч.