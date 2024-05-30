Число сделок по купле-продаже жилья в РТ выросло до 6,5 тысяч

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Республика
30 мая 2024  19:39
Автор:
Эндже Гарафиева

По итогам прошлого месяца в Татарстане было совершено 6,5 тысяч сделок по купле-продаже жилья, что превышает показатели предыдущего периода на 557 договоров. Данные озвучены в отчете управления Росреестра по РТ. Из этой цифры 2,1 тысячи сделок были зарегистрированы в Казани.

Также в республике за прошлый месяц было официально зарегистрировано 8,9 тысяч сделок купли-продажи земельных участков, из которых 945 приходятся на Казань.

Общее количество сделок с использованием ипотеки (включая земельные участки) в апреле составило 6,7 тысяч.

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Число сделок по купле-продаже жилья в РТ выросло до 6,5 тысяч
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