Число утонувших в Татарстане за купальный сезон выросло на 29%

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Республика
9 июля 2024  17:14
Автор:
Эндже Гарафиева

С начала купального сезона в Татарстане погибли 24 человека, что на 29% больше, чем в прошлом году за тот же период. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республики Юрий Венедиктов.

В общей сложности, с начала года на водных объектах Татарстана погибли 39 человек, что на 20% больше, чем в прошлом году. По словам Венедиктова, еженедельно в выходные дни гибнут от двух до четырех человек.

Основными причинами трагедий стали купание в необорудованных местах и случайное падение в воду.

Венедиктов подчеркнул важность соблюдения правил безопасности на воде и призвал граждан купаться только в специально оборудованных местах под наблюдением спасателей.

Вчера стало известно, что в реке Сумка поселка Васильево утонула 59-летняя жительница Казани. Женщина решила искупаться в реке, несмотря на отсутствие оборудованного места для купания и запрещающий аншлаг.

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