Число жертв пожара в Тукаевском районе увеличилось до семи — среди них четверо детей

В деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана при пожаре в частном доме погибли семь человек, среди них четверо детей 2016-2019 годов рождения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинения смерти по неосторожности». Проводится следствие.

Ранее «КВ» сообщали, что пожарные обнаружили тела троих погибших.

Сообщение о пожаре по улице Торговая, 21 поступило сегодня в 13.17. На место происшествия выехали пожарные и обнаружили, что горит бревенчатый дом размеров 10×8 метров с пристроем 2×10 метров.

Площадь пожара составила 100 кв. метров.