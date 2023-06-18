 Число жертв пожара в Тукаевском районе увеличилось до семи — среди них четверо детей
news_header_top_970_100

Число жертв пожара в Тукаевском районе увеличилось до семи — среди них четверо детей

Возбуждено уголовное дело.

Республика
18 июня 2023  17:44
Автор:
Роза Габитова

В деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана при пожаре в частном доме погибли семь человек, среди них четверо детей 2016-2019 годов рождения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинения смерти по неосторожности». Проводится следствие.

Ранее «КВ» сообщали, что пожарные обнаружили тела троих погибших.

Сообщение о пожаре по улице Торговая, 21 поступило сегодня в 13.17. На место происшествия выехали пожарные и обнаружили, что горит бревенчатый дом размеров 10×8 метров с пристроем 2×10 метров. 

Площадь пожара составила 100 кв. метров.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Более половины детей в России сталкивались с жестокими видео в Интернете
Число жертв пожара в Тукаевском районе увеличилось до семи — среди них четверо детей
Раис Татарстана поздравил медработников с профессиональным праздником
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры