«Чистый выхлоп» в РТ: более 450 автомобилей прошли экологический контроль

news_top_970_100
Республика
25 июня 2024  15:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане продолжается активная работа по контролю за состоянием атмосферного воздуха. С началом июня специалисты уже проверили выбросы выхлопных газов у 458 автомобилей, в числе которых большегрузные авто и междугородние автобусы. Инспекторы используют специальное оборудование – газоанализаторы, которые позволяют точно определить уровень содержания вредных веществ в выхлопе.

По словам начальника отдела охраны атмосферного воздуха ведомства Никиты Маслова, за последние три десятилетия количество автомобилей с превышением норм по загрязнению воздуха сократилось в десять раз. «Это связано как с повышением качества топлива, так и с обновлением автопарка, - объясняет Маслов. - Люди все чаще пересаживаются на более экологичные автомобили».

Статистика подтверждает слова эколога. За последние пять лет количество автотранспорта экологического класса Евро-4 и выше выросло на треть, а число машин, не соответствующих современным экологическим стандартам, ежегодно снижается на 15%.

Проверки проводятся в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который является частью национального проекта «Экология». Главная цель проекта – добиться снижения уровня загрязнения воздуха в крупных городах страны.

Ранее мы писали, что в двух городах Татарстана были зафиксированы превышения вредных веществ в воздухе.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Гости Казани во время игр БРИКС обратились за медпомощью почти 800 раз
Высокооплачиваемая работа!
Женщину осудят за дебош в поезде, следовавшем из Казани в Канаш
Татарстанцы столкнулись с проблемами входа на сайт «Нашего двора»
Казанским студентам планируют повысить стипендию
Казанские городские службы готовят ливневую канализацию к испытанию непогодой
В Казани неопытный водитель питбайка спровоцировал ДТП
«Чистый выхлоп» в РТ: более 450 автомобилей прошли экологический контроль