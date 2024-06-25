«Чистый выхлоп» в РТ: более 450 автомобилей прошли экологический контроль

В Татарстане продолжается активная работа по контролю за состоянием атмосферного воздуха. С началом июня специалисты уже проверили выбросы выхлопных газов у 458 автомобилей, в числе которых большегрузные авто и междугородние автобусы. Инспекторы используют специальное оборудование – газоанализаторы, которые позволяют точно определить уровень содержания вредных веществ в выхлопе.

По словам начальника отдела охраны атмосферного воздуха ведомства Никиты Маслова, за последние три десятилетия количество автомобилей с превышением норм по загрязнению воздуха сократилось в десять раз. «Это связано как с повышением качества топлива, так и с обновлением автопарка, - объясняет Маслов. - Люди все чаще пересаживаются на более экологичные автомобили».

Статистика подтверждает слова эколога. За последние пять лет количество автотранспорта экологического класса Евро-4 и выше выросло на треть, а число машин, не соответствующих современным экологическим стандартам, ежегодно снижается на 15%.

Проверки проводятся в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который является частью национального проекта «Экология». Главная цель проекта – добиться снижения уровня загрязнения воздуха в крупных городах страны.

Ранее мы писали, что в двух городах Татарстана были зафиксированы превышения вредных веществ в воздухе.