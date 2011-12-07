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В Казани в парке Горького заработали фонтаны

Также фонтаны заработали в Лядском саду, парке им. Карима Тинчурина и в парке «Крылья Советов».

В Казани заработали фонтаны в парках. В частности, в парке им. Горького, в Лядском саду, парке им. Карима Тинчурина и в парке «Крылья Советов», сообщается на сайте мэрии Казани. 

Недавно фонтаны заработали на бульваре «Ак чәчәкләр» и в Горкинско-Ометьевском лесу,

Пока самый большой фонтан столицы РТ на озере Нижний Кабан не работает. Его обещают включить к 25 мая. Сейчас там проводят подготовительные работы.

Первыми в Казани заработали фонтаны на ул. Баумана — «Голуби» и «Русалка» и фонтан на площади перед ДК железнодорожников в Юдино.

Всего в городе насчитывается 29 фонтанов, 24 из которых будут работать летом.

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