В мэрии одобрили 9 новых проектов строительства в Казани: среди них жилой дом на Бутлерова и развитие участков «Сантехприбора»

В мэрии одобрили 9 новых объектов строительства в Казани. На заседании рабочей группы по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения города было представлено 13 объектов, но часть проекты эксперты отклонили.

Одобрили участники заседания многоквартирный жилой дом с административными помещениями на улице Бутлерова, 20. Он, отметила главный архитектор Ильсияр Тухватуллина, здание соответствует всем нормативам и ограничениям, добавив, что специалисты уделили внимание деталям и дизайну в проекте. Ильсур Метшин высказал пожелание, чтобы в жилой части здания также присутствовала подсветка.

Также рабочая группа одобрила проект здания нежилого фонда по улице Муштари, 24, административного здания на Некрасова, проект административного здания министерств и госкомитетов на улице Назарбаева, индивидуального дома на улице Пехотной, 9, многоквартирных домов на улицах Урицкого и Большая, а также концепцию развития участков завода «Сантехприбор».

Напомним, здание бывшего завода на улице Клары Цеткин обрушилось осенью 2020 года. Собственнику Комитет ОКН разрешил демонтировать остатки корпуса завода при условии, что в дальнейшем он его воссоздаст в прежнем виде.

Рассмотрела группа и концепцию застройки жилого квартала на территории завода «Крахмалпатока» на улице Галиаскара Камала. Застройка по периметру, которую застройщики предлагали раньше, «сильно давила на историческую постройку по улице Нариманова», рассказала Ильсияр Тухватуллина. Поэтому концепцию поменяли — сейчас совмещение старых пятиэтажек, общежития, девятиэтажки и новой постройки участники заседания одобрили. «Все эти нюансы в виде брусчатки, озеленения, освещения мы должны воплотить в жизнь еще красивее, чем на картинках. Это очень важно», — отметил Ильсур Метшин.

Вопросы вызвали проект строительства нового здания Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ на улице Большой Красной, реконструкции дворовой постройки с приспособлением под гостиницу по улице Карла Маркса, 8/13, проект индивидуального жилого дома на улице Волкова. Мэр проедложил участникам совещания также съездить на площадки объектов, чтобы принять по ним решения.

На заседании рассмотрели также проект предприятия общепита «Фудмолл», который должен быть построен на территории Колхозного рынка со стороны улицы Исхаки.

Одобренные рабочей группой проекты будут переданы на согласование Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.