Господа хорошие, кто сэкономил на Тукае?

«Как складывается его судьба сегодня?» - этот вопрос натолкнул меня на мысль побывать в нем снова. Последний раз я заходила в музей год назад. Тогда смутили разводы на потолке, скрипучие перила и не соответствовавшие требованию времени экспозиции. «К 125-летию со дня рождения великого сына татарского народа Габдуллы Тукая музей непременно обретет новую жизнь», - думали поклонники творчества поэта. Но, к сожалению, их ожидания не оправдались. Действительно, для впервые сюда прибывших музей внешне кажется весьма приличным. Увы, эффектная декоративная отделка снаружи обманчива и совсем не соответствует тому, что внутри. За год в музее ничего не изменилось – скрипучая парадная дверь, облупленный местами потолок. И не присущая казалось бы поэту темнота. Сразу задаешься вопросом: таким ли должен быть музей великого сына татарского народа? - Конечно, от юбилейных торжеств мы ожидали большего. А ходатайствовать о ремонте начали еще после 120-летия со дня рождения поэта, - пояснил директор музея Рамис Айметов. – К 120-летию удалось отремонтировать лишь фасад здания с двух сторон. Тогда для ремонта выделили миллион рублей. Но на внутреннюю отделку денег не хватило. В этом году в связи со 125-летием выделили 6 миллионов рублей. Летом в музее начнется ремонт. Нужно в срочном порядке заменить кровлю, произвести усиление и гидроизоляцию фундамента, благоустроить двор. А вот поменять старые экспозиции на новые в музее так и не смогут. - Мы понимаем, что они не отвечают современным требованиям, - объяснил директор музея. - Но представьте, только на одну хорошую витрину потребуется миллион рублей. У нас таких денег нет! Поэтому оставшуюся сумму планируем направить на создание двух залов, где разместятся интерактивные выставки по сказкам Тукая для детской аудитории. Ребята смогут участвовать в игровом процессе. Надеемся, до конца года эта мечта осуществится и новая выставка станет продолжением имеющихся. В выставочных залах понимаешь, как музею не хватает света, ярких красок и инноваций. Многие помнят, что два года назад был объявлен конкурс на республиканский художественно-эскизный проект по Музею Тукая. В нем участвовали студенты, художники, маститые музейные проектировщики. Конкурс состоялся, объявили победителей. Но все его идеи так и остались на бумаге. А музейный бум, охвативший Европу, видимо, обошел наш город стороной. Литературный музей Тукая открыли 11 июня 1986 года. В течение этих 25 лет вопрос о капремонте поднимался не раз, но все упиралось в финансирование.Несмотря на столь плачевное состояние здания, музей продолжает пользоваться спросом. По словам руководства, с каждым годом его посещаемость растет. Если пять лет назад, например, она составляла около 12 тысяч посетителей в год, то сейчас - более 30 тысяч. В основном это воспитанники детсадов, учащиеся казанских и сельских школ, учителя и туристы. Как известно, у Габдуллы Тукая не было родного очага. А его личные вещи сохранились чудом. По словам сотрудников музея, именно они и вызывают особый интерес посетителей. Поэтому шесть реликвий поэта здесь берегут как зеницу ока. Одно из сокровищ музея - тюбетейка поэта из черного вельвета. Металлический стакан для карандашей, купленный Тукаем в 1912 году во время путешествия в Петербург. В воссозданном интерьере комнаты №40 гостиничных номеров «Булгар» можно увидеть постоянную спутницу Тукая — его дорожную корзину. А еще есть небольшая фаянсовая шкатулка, которую поэт купил на свой первый гонорар. Серебряные запонки, ставшие экспонатом музея уже после его открытия. Бесценен гипсовый слепок с лица умершего поэта, сделанный 3 апреля 1913 года специалистами медицинского факультета Казанского университета. Тот уголок Казани, где расположен музей поэта, по праву можно назвать тукаевским. Каждый перекресток, каждый переулок хранит память о Тукае. Поэт бывал в стенах многих зданий этой части города. Но почему-то именно этот городской район сегодня забыт и заброшен. - Посетители у нас есть, но для их привлечения нужны новые идеи. Мы должны удивлять людей, - поясняет Рамис Айметов. – Говорят, что Казань – это третья столица России. Но музеи Казани невозможно сравнить с теми, что есть в Москве или Санкт-Петербурге. Там они процветают. О них заботятся, их совершенствуют. Несомненно, о Тукае говорят и пишут. Его творчество вдохновляет и заставляет задуматься. Одним из знаменательных событий, например, стало открытие в Турции бюста и парка Тукая. Интерес к поэту в других странах растет. Вопрос в другом: почему не ценится его культурное наследие в нашей республике? Сотрудники музея надеются, что в связи с возрождением Старо-Татарской слободы и строительством Мусульманского парка на музей наконец обратят внимание и государство, и спонсоры.