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В Кировском районе Казани по национальному проекту отремонтируют две дороги

Работы будут проведены на участке, общей протяжённостью 1,3 км.

В Кировском районе Казани будут отремонтированы и полностью оборудованы дороги по улице Гладилова и Поперечно-Базарной, сообщила пресс-служба Миндортранса РТ. Участки будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Сообщается, что по улице Гладилова тротуары отремонтированы на 45%, а на части улицы уложен выравнивающий слой. Улица Поперечно-Базарная уже покрыта высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

Рабочим осталось установить 52 дорожных знака, четыре остановочных павильона и 768 погонных метров пешеходных ограждений. Планируется нанести дорожную разметку.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на ремонт 174,8 км дорог в Татарстане выделили более 4,1 млрд рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

КВ
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