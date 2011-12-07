В Кировском районе Казани по национальному проекту отремонтируют две дороги

В Кировском районе Казани будут отремонтированы и полностью оборудованы дороги по улице Гладилова и Поперечно-Базарной, сообщила пресс-служба Миндортранса РТ. Участки будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Сообщается, что по улице Гладилова тротуары отремонтированы на 45%, а на части улицы уложен выравнивающий слой. Улица Поперечно-Базарная уже покрыта высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

Рабочим осталось установить 52 дорожных знака, четыре остановочных павильона и 768 погонных метров пешеходных ограждений. Планируется нанести дорожную разметку.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на ремонт 174,8 км дорог в Татарстане выделили более 4,1 млрд рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».