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«Яндекс.Такси» планирует запустить в Казани сервис по прокату электросамокатов

Помимо Казани, «Яндекс»-самокаты появятся в Москве и Петербурге.

Летом сервис «Яндекс.Такси» планирует запустить аренду самокатов (кикшеринг) в трёх столицах России: Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил ТАСС.

Взять самокат можно будет через приложения «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go». Вдобавок ко всему, пользователи смогут с помощью приложения строить маршруты, бронировать такси и каршеринг.

Сообщается, что использовать «Яндекс.Такси» будет самокаты бренда Ninebot от компании Xiaomi.

Ранее «Казанские ведомости» писали, какие сервисы проката самокатов в Казани пользуются широкой популярностью, а также подробно описали каждый из них.

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