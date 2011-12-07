Национальная библиотека в Казани откроет для посетителей террасу

В Казани 2 и 3 июля состоится открытие террасы Национальной библиотеки РТ для посетителей.

Известно, что программа мероприятия будет состоять из акустического концерта с Элиной Ситдиковой, перфомансов и лекций, также библиотека заявила прослушивание виниловых пластинок от лейбла Yammi music. Также Также на территории библиотеки будет организован книжный развал, куда можно будет сдать книги, которые пылятся на полке, или обменять её на другую интересующую литературу.

Подробную программу можно узнать в Instagram-аккаунте библиотеки