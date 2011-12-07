В казанский зооботсад привезли 22 фламинго из ОАЭ

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В зооботсад Казани привезли 22 фламинго из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Татарстану.
Работники Россельхознадзора по РТ провели осмотр птиц, животные здоровы и сейчас находятся в Казанском зооботсаду на карантине.
Ранее «Казанские ведомости» рассказывали о судьбе белого медведя Якута, на которого обратили внимание посетители зоопарка. В соцсетях они написали, что медведь страдает от жары в клетке под солнцем.