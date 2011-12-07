Фестиваль Bodypositive Russia 2020 переносится

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Фестиваль Bodypositive Russia 2020, который должен был состояться 1 августа в Казани, переносится на неопределенный срок, сообщает ИА «Татар-информ»,
«Сегодня фестиваля не будет. Его перенесли из-за коронавируса. Но он обязательно пройдет, может, в середине августа», — отметил источник агентства.
Напомним, фестиваль Bodypositive Russia 2020 должен был пройти на берегу Казанки. В программе мероприятия были заявлены мастер-классы, показы коллекций одежды plus size от российских дизайнеров, танцевальный флешмоб и другое.
Фестиваль Bodypositive ежегодно проходится по всему миру. Участники движения призывают ценить и принимать собственное тело таким, какое оно есть.