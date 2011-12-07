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На Кремлевской набережной началась установка каркаса для амфитеатра и сцены

На набережной продолжаются строительные работы.

В Казани на Кремлевской набережной началась установка каркаса для амфитеатра и пространства сцены у музейного комплекса (НКЦ), сообщает творческая группа при мэрии на своей странице в Instagram.


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