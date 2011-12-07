Мэрия Казани: Изымать участки для новых ЖК в Аметьево не станут

В мэрии Казани ответили на вопросы горожан, касающихся проекта планировки территории «Аметьево» для поселка и соседнего жилого массива Калуга.

По словам заместителя начальника Управления архитектуры и градостроительства Анастасии Латыповой, самым частым стал вопрос об изъятии земель под строительство новых жилых комплексов.

«Спешу заверить – это невозможно», — подчеркнула она, добавив, что исключения могут составить земельные участки, попадающие в «границы красных линий».

«При строительстве дорог возможна процедура изъятия земельных участков – при их попадании в границы красных линий. В этом случае собственники изымаемых участков в обязательном порядке получают выплату», — рассказала она. Если владелец участка будет не согласен с предлагаемой стоимостью, то он может оспорить сумму в суде, поскольку цену участка определяет только он сам. Индивидуальные жилые дома можно изъять только под строительство дороги.

Согласно проекту, в домах комплекса смогут заселиться около 13,7 тысяч человек. Рядом построят школу на 1 610 учащихся и детские сады на 1 610 воспитанников. Сама территория будет ограничена улицами Достоевского, Подаметьевской, Тихомирнова, Вишневского и Роща Фрунзе.