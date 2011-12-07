Строительство завода по термической обработке отходов в Казани идёт по графику, но по-прежнему с отставанием

Строительство завода по термической обработке отходов в Казани отстаёт от графика на 3-6 месяцев из-за условий пандемии, рассказал глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, пишет ИА «Татар-информ».

Он сообщил, что подрядчик ведёт качественное строительство объекта, и иностранные партнёры, которые приезжают на стройку, тоже отмечают это. Сейчас работы ведутся по графику, но с корректировками на «ковидную» ситуацию. «Сегодня есть небольшое отставание, мы стараемся нагнать от трех до шести месяцев от графика строительства», — добавил Шипелов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что строительство завода по термической обработке отходов в Казани могли отложить из-за коронавируса.