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В «Старом городе» появится центр для инвалидов

Свою деятельность «комплексный центр» ведёт с 2011 года.

В «Старом городе» вместо бывшего приюта для детей и подростков «Гаврош» теперь появится центр для инвалидов. Капитальный ремонт помещения на улице К. Тинчурина,3 планируется завершить к концу 2021 года, сообщает Instagram-аккаунт Префектуры «Старый город».

Свою деятельность «Комплексный центр социального обслуживания населения» ведёт с 2011 года. Центр работает по трём направлениям: Помощь на дому пожилым и инвалидам частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, помощь пациентам с психическими и физическими нарушениями и отделение дневного пребывания.

На протяжении всей своей деятельности специалисты стараются оказать максимальную поддержку людям, признанных нуждающимся в социальном обслуживании.

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