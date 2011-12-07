Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о желании сделать Казань городом без брошенных животных. Он предложил проводить выставки бездомных собак в казанских парках и скверах, чтобы любой желающий смог забрать животное к себе домой. Об этом он заявил во время визита в казанский приют «Зооцентр».

«Мы ставим перед собой задачу — сделать Казань городом без брошенных животных. К сожалению, многие воспринимают животных как игрушку — подарили на день рождения, поиграли немного, а потом бросили. Так формируются стаи, которые нападают на людей» — сказал мэр.

Он добавил, что сотрудничество с зоозащитниками и неравнодушными к меньшим братьям способно решить проблему беспризорности животных, ведь одной стерилизацией в этом вопросе недостаточно.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в посёлках Казани появятся бесплатные мобильные пункты вакцинации собак.