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В посёлках Казани появятся бесплатные мобильные пункты вакцинации собак

Вскоре в столице РТ состоится круглый стол, в котором отечественные и зарубежные эксперты обсудят тему бродячих собак.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в поселках города появятся бесплатные мобильные пункты вакцинации собак. При необходимости в передвижном кабинете можно получить консультацию ветеринарного врача и провести стерилизацию питомца.

«Мы стремимся предотвратить завтрашний рост бездомных животных в городе и снизить риск для человека, в том числе в наших поселках», — заявил мэр. Он добавил, что это очень сложная проблема, которая актуальна не только для Казани, но и для всех российских городов и других стран. Поэтому вскоре в столице РТ состоится круглый стол, в котором отечественные и зарубежные эксперты обсудят тему бродячих собак.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что парламент РТ предлагает внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Инициативу направят в Госдуму. 

КВ
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