В Казани по соципотеке квартиры получили 174 молодые семьи

В рамках республиканской программы «Социальная ипотека для молодых семей» ключи от квартир в Татарстане получили более 440 семей. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Как отметил исполнительный директор фонда Марат Зарипов, реализация стартовавшей летом прошлого года программы «дает толчок» не только для развития национального проекта «Жилье и городская среда», но для нацпроекта «Демография».

Так, ключи от квартир с чистовой отделкой от Госжилфонда получили 174 молодые семьи из Казани, 144 семьям из Нижнекамска и 46 из Альметьевска.