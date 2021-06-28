Великий казанский потоп: что спасёт город и к чему ещё готовится горожанам

Первые сообщения в соцсетях о потопе начали появляться после 19.00. Жители города жаловались на то, что вода просто не успевает уходить с улиц города.

Мэрия Казани оперативно отреагировала на эти заявления и сообщила, что на дорогах работают три бригады, которые занимаются очисткой стоков. Первым делом рабочие прибыли на улицы Чистопольскую, Восстания, Пушкина и Яруллина. В частности, на улице Пушкина из канализации вытащили камеру от колеса, благодаря чему вода начала уходить.

После 20.00 ситуация стала более стабильной. Дождь прекратился, а улицы постепенно освобождались из водных оков. Однако ночью и утром ситуация повторилась. В 7 утра на въезде в Казань со стороны Мамадышского тракта образовалась огромная пробка, преодолеть которую можно было только за час. Параллельно встала Южная трасса — на картах в сети и приложениях водители оставляли комментарии, что ее затопило. В целом по городу в это время пробки достигли 7 баллов. На фоне этого резко в несколько раз взлетели цены на такси.

В это время пресс-служба мэрии Казани сообщила, что сильный ливень смыл траву, мусор и ветошь в дождеприёмники и те забились. К 8 утра дождеприёмники очистили на Танковом кольце, улице Вахитова, под мостом на Компрессорном и других участках.

За время потопа большие лужи образовались на улицах Зорге, Арбузова, Воровского, Декабристов, Университетской, Гвардейской, Минской, Карбышева. Большое скопление воды было на том же Проспекте Победы и Танковом кольце - свыше 150 мм. МУП «Метроэлектротранс» объявил, что при таком скоплении воды эксплуатация трамваем и троллейбусов запрещена. Движение начало восстанавливаться только ближе к 10 часам.

Утром 2 июля на Горьковском шоссе из-за ливня обвалилась обочина. Затопило поселок Первомайский. Местные жители сняли на видео, как по местным дорогам можно было перейти только, опираясь с вилы, потому что уровень воды был выше колен, а поток сносил с ног. Вода дошла до окон.

По словам местных жителей, рядом с поселком находится овраг для стока вод с городских ливневых канализаций. Из-за ливня он переполнился и вся вода с запахом нечистот полилась на участки и в озеро Кабан.

В одном из пассажирских автобусов воды было выше сидений, так что людям пришлось встать на них. На улице Мавлютова два автомобиля стояли по зеркала в воде. На остановке «Океан» полностью затопило подземный переход.

За время ливня сильнее всего пострадали центр и северо-западная часть Казани. На улице Копылова в лужах застряли две «Газели», водители вылезли на крыши.

Гидрометцентр России указывает, что в целом в июле температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса. 3 и 4 июля в Татарстане ожидается тёплая и неустойчивая воздушная масса, местами кратковременные дожди, грозы и усиление ветра. В Казани — локально сильный дождь, град. Днём температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

А вот с 5 июля республика окажется под влиянием антициклона и с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся, а температурный фон не много понизится — днем он не будет превышать 27 градусов. Однако уже с 7 июля будет повышение температуры, что снова приведет к +32.