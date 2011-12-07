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В Казани установят шумозащитные экраны при строительстве дублера Горьковского шоссе

Строительство разделено на два этапа.

Продолжается строительство дублера Горьковского шоссе, проходящего через жилой комплекс «Серебряный бор». На всей протяженности трассы появятся шумозащитные экраны и устройство наружного освещения, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Строительство разделено на два этапа. Сейчас ведутся работы на втором пусковом комплексе, где идет переустройство сетей электроснабжения и водовозов. Также на данном участке возводят земляное полотно.

На месте работают 105 человек и 115 единиц техники.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Казани для продолжения строительства дублера Горьковского шоссе будут изъяты два земельных участка площадью в 640 кв. метров, и в 9,3 кв. м.

КВ
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