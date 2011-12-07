В Казани установят шумозащитные экраны при строительстве дублера Горьковского шоссе

Продолжается строительство дублера Горьковского шоссе, проходящего через жилой комплекс «Серебряный бор». На всей протяженности трассы появятся шумозащитные экраны и устройство наружного освещения, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Строительство разделено на два этапа. Сейчас ведутся работы на втором пусковом комплексе, где идет переустройство сетей электроснабжения и водовозов. Также на данном участке возводят земляное полотно.

На месте работают 105 человек и 115 единиц техники.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Казани для продолжения строительства дублера Горьковского шоссе будут изъяты два земельных участка площадью в 640 кв. метров, и в 9,3 кв. м.