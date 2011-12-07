Для строительства дублера Горьковского шоссе в Казани изымут два участка

В Казани для продолжения строительства дублера Горьковского шоссе будут изъяты два земельных участка, сказано в электронном сборнике документов мэрии за 29 июля.

«В связи с необходимостью изъятия для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, в целях строительства линейного объекта «Автомобильная дорога от ул.Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 „Волга“ через жилой комплекс „Серебряный бор“ в Кировском районе Казани», — сообщается в документах.

Будут изъяты земельные участки в 640 кв. метров, расположенный в СНТ «Лагерная», и дачный участок в 9,3 кв. м., вместе с жилым садовым домом.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что строительство дублёра Горьковского шоссе в Казани завершено на 30 процентов. Уже завершено строительство первого этапа первого пускового комплекса дороги, протяжённостью в 1,5 км.