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АРТ РТ: Каждый кондуктор и водитель несет персональную ответственность за профилактику ковида на маршруте

В Казани кондукторов и водителей будут наказывать за пренебрежение антиковидными мерами.

В Казани кондукторов и водителей будут наказывать за пренебрежение мерами безопасности и профилактики коронавируса, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Каждый кондуктор и водитель несет персональную ответственность за профилактические мероприятия на маршруте. Если кто-то из кондукторов или водителей будет уличен в халатном отношение к мерам профилактики на маршруте, лично выступлю в созыве внеочередной дисциплинарной комиссии на предприятие и привлечение такого сотрудника к дисциплинарной ответственности», — отметил спикер.

На всех автотранспортных предприятиях дополнительно провели инструктажи работникам.

Темляков также проверил, как экипажи общественного транспорта проводят санобработку на конечных остановках. 

КВ
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