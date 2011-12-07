АРТ РТ: Каждый кондуктор и водитель несет персональную ответственность за профилактику ковида на маршруте

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В Казани кондукторов и водителей будут наказывать за пренебрежение мерами безопасности и профилактики коронавируса, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.
«Каждый кондуктор и водитель несет персональную ответственность за профилактические мероприятия на маршруте. Если кто-то из кондукторов или водителей будет уличен в халатном отношение к мерам профилактики на маршруте, лично выступлю в созыве внеочередной дисциплинарной комиссии на предприятие и привлечение такого сотрудника к дисциплинарной ответственности», — отметил спикер.
На всех автотранспортных предприятиях дополнительно провели инструктажи работникам.
Темляков также проверил, как экипажи общественного транспорта проводят санобработку на конечных остановках.