В Казани температурный рекорд побит уже в седьмой раз

На 2 марта 2020 года в Казани вновь зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

По данным метеостанции Казань-опорная, максимальная температура воздуха составила +4,6°. А на Казань-Сокол достигла до +4,5°, что выше установленного рекордного значения в 2017 году. Тогда температура воздуха составляла +3,8°.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как погода в Казани продолжает бить все рекорды.