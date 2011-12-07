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В столице РТ отремонтируют городские библиотеки

На данный момент ведутся работы в библиотеках на ул. Вишневского и Мавлютова.

В Казани начнется модернизации городских библиотек. Об этом вчера на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

В настоящее время завершается проектирование Центральной библиотеки на ул. Вишневского. А в библиотеке на ул. Мавлютова уже завершен ремонт кровли.

По словам Абзалова, модернизация городских библиотек станет новым стратегическим направлением в области культуры.

Он также напомнил, что в декабре прошлого года на ул. Клары Цеткин уже открылась библиотека нового поколения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что передвижная библиотека «Библиобус» продолжит свою работу в марте.

КВ
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