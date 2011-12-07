В Казани на улице Тэцевская установили дорожные знаки и нанесли разметку «вафельницу»

По многочисленным обращениям жильцов в целях обеспечения безопасности дорожного движения, на перекрёстке улиц Тэцевская и Дементьева в Казани нанесли разметку «вафельницу» и установили дорожные знаки, сообщил Комитет по транспорту Казани.

Теперь, если водитель выехал на перекрёсток, впереди которого образовался затор, ему грозит штраф в размере 1000 рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на восьми казанских перекрёстках появятся светофоры.