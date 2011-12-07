Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани на улице Тэцевская установили дорожные знаки и нанесли разметку «вафельницу»

Теперь водителям грозит штраф в размере 1000 рублей за выезд на перекрёсток с образовавшимся затором.

По многочисленным обращениям жильцов в целях обеспечения безопасности дорожного движения, на перекрёстке улиц Тэцевская и Дементьева в Казани нанесли разметку «вафельницу» и установили дорожные знаки, сообщил Комитет по транспорту Казани.

Теперь, если водитель выехал на перекрёсток, впереди которого образовался затор, ему грозит штраф в размере 1000 рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на восьми казанских перекрёстках появятся светофоры.

КВ
Лента новостей