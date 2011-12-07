В Советском районе Казани отремонтировали часть улицы длиной 1,3 км

Миндортранс РТ сообщил о проведении ремонтных работ протяженностью 1,3 километра на участке улицы Патриса Лумумбы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы ведомства, на участке дорожники уложили новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, заменили дорожные и газонные бортовые камни, отремонтировали тротуары, установили дорожные знаки и пешеходные ограждения. Также на дороге нанесли разметку со светоотражающими элементами.