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В Советском районе Казани отремонтировали часть улицы длиной 1,3 км

Проект реализуется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Миндортранс РТ сообщил о проведении ремонтных работ протяженностью 1,3 километра на участке улицы Патриса Лумумбы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы ведомства, на участке дорожники уложили новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, заменили дорожные и газонные бортовые камни, отремонтировали тротуары, установили дорожные знаки и пешеходные ограждения. Также на дороге нанесли разметку со светоотражающими элементами.

КВ
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