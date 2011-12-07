Казань вошла в первую тройку городов России с лучшими дорогами

Столица Татарстана уверенно занимает сейчас лидирующие позиции в стране по хорошему состоянию своих городских дорог. Таковы данные социологических опросов, представленные порталом SuperJob.

Правда, у Казани все же не первое место. Лидером по качеству городских трасс признана далекая Тюмень. У нашего города — почетное второе место. Это тем более приятно, что Казань сумела опередить Первопрестольную — Москва замыкает тройку лидеров.

В отстающих — Новосибирск. Около половины его жителей (47%) оценили состояние дорог своего города как неудовлетворительное. Компанию сибирскому мегаполису по плохому состоянию городских дорог составляют сейчас также Рязань и Иркутск.