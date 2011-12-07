Новогодняя столица - праздник состоялся

Утро 31 декабря. Новый вокзал «Казань-2» уже полон теми, кто встречает главного зимнего кудесника страны - Деда Мороза. Информационное табло сообщает, что состав Великий Устюг - Казань в 10.00 должен подойти на первую платформу. И вот в фойе вокзала появляются предвестники сказочного гостя - участники барабанного шоу. Зажигательная дробь прибавляет собравшимся праздничного настроения, и вместе с артистами народ направляется на платформу.Несколько минут ожидания - и из-за поворота появляется состав с долгожданными гостями. Деда Мороза со Снегурочкой пришли встречать наш Кыш Бабай и Кар Кызы со своей свитой - сказочными персонажами: Шурале, Батыром, Убырлы Карчык и другими героями татарских сказок. Удивительно, в мир инновационных технологий и космических открытий не то что дети, но и взрослые рады поверить сказке! Главного Деда Мороза со Снегурочкой большие дяди и тети встречали так же радостно, как и малые дети, - старались прикоснуться к зимнему волшебнику, пожать руку, взять автограф, сфотографироваться вместе с ним и, наверное, загадать желание.После обоюдных приветствий, краткого интервью, в котором Дед Мороз сообщил о своих планах в Казани, праздничная свита погрузилась на украшенную открытую платформу и отправилась по улицам города к первому месту назначения - в реабилитационный центр для детей-инвалидов «Апрель». Там гостей уже ждали. Перед центром собралась приличная толпа горожан вместе с маленькими детьми - всем хотелось стать свидетелями новогоднего праздника.Воспитанники «Апреля» подготовили Деду Морозу и Кыш Бабаю небольшой концерт, а те в свою очередь раздали детям подарки. Далее сказочные дедушки с внучками в сопровождении свиты отправились в Казанский Кремль, а после в реабилитационный центр «Здравушка» и Дербышкинский детский дом-интернат, где ребята также показали гостям свои творческие способности, за что каждый получил сладкий подарок.Заметим, что все передвижение Деда Мороза по улицам города проходило на открытой платформе и многие жители Казани могли увидеть новогоднюю кавалькаду. Это было своего рода представление, которое завлекало горожан на главное событие новогодней ночи - шоу перед Дворцом земледельцев. Вечером Дед Мороз и Кыш Бабай открыли Главную городскую елку в парке Тысячелетия, а в 10 вечера свита все на той же украшенной платформе прибыла на грандиозное шоу с участием артистов из Санкт-Петербурга и Казани.- Вот видишь, Дед Мороз самый настоящий, а ты не верила! - уверяла мама дочку-малышку, поднимая ее как можно выше над толпой.Давно казанцы не получали такого яркого и красочного подарка на Новый год. Это было полноценное народное гулянье с классными выступлениями профессиональных артистов, чудесами, салютом, горячим чаем и другими угощениями.