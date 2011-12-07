Биографии казанских площадей

Это старейшая площадь в Казани. До возведения в XVII веке трехшатрового мужского Иоанно-Предтеченского монастыря она именовалась Спасской, затем стала Ивановской. Прежнее название этой площади получила улица, которая шла от кремля. Впоследствии она многократно переименовывалась: Воскресенская, Чернышевского, Ленина. Ныне эта улица называется Кремлевской.

30 августа 1895 года на Ивановской площади состоялось торжественное открытие и освящение памятника царю-освободителю Александру II, автором которого был академик В.Шервуд. Высота всего памятника - 10 аршин, фигуры - 5 (1 аршин - 71,1 см). Все учащиеся были освобождены от занятий на три дня, а на площади состоялся крестный ход. Участники действа разместились среди каре войск, 3000 учащихся были выстроены шеренгами. Пушечный салют, церковный звон и множество венков (цена некоторых достигала 1000 рублей). Для зрителей, желавших лицезреть торжество, построили особые трибуны. Вход был по пригласительным и платным билетам.

Однако жизнь этого архитектурного шедевра оказалась непродолжительной. Через 22 года, в первые же дни после революции, бронзовая фигура царя была сброшена с пьедестала. И уже 12 апреля 1918 года Декретом о памятниках предписывалось спешно подготовить город к 1 Мая, заменить эмблемы, названия улиц, надписи и тому подобное новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России. Исполком Казанского совета рабочих и солдатских депутатов 30 апреля 1918 года в честь праздника - Дня международной солидарности трудящихся - переименовал Ивановскую площадь в площадь 1 Мая. В 1920 году на пьедестал был водружен новый монумент - гипсовая скульптура рабочего-металлиста.

Прилагаемые открытки - документальные свидетельства тех бурных событий. В следующих публикациях этой серии - биографии Театральной, Тукаевской, Юнусовской и других площадей.