В 2021 году казанский «Метроэлектротранс» планирует перевезти 60 млн пассажиров

МУП «Метроэлектротранс» Казани планирует увеличить пассажиропоток за 2021 год до 60 млн человек, об этом рассказал заместитель гендиректора по общим вопросам «Метроэлектротранс» Ренат Залялов.

Он также сообщил, что в 2020 году троллейбусами, трамваями и метро было перевезено 51 млн человек. Из-за коронавируса пассажирский поток упал на 27% по сравнению с 2019 годом.

По словам Рената Залялова, самым популярным видом транспорта за прошлый год стал казанский метрополитен. Его услугами воспользовались 21,5 млн человек, затем следует троллейбус — 17,5 млн и трамвай — 12 млн.

На балансе казанского МУП числятся 109 трамваев и 185 троллейбусов, а на одной линии метро действуют 15 поездов.