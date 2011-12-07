«Научная» станция у Меги и «Чулпан» на Фучика: эксперты обсудили названия для станций казанского метро

Эксперты, в числе которых архитекторы, краеведы, культурологи и другие, обсудили наиболее популярные названия для новых станций второй линии казанского метро на стратегической сессии в экоцентре «Дом», сообщил Telegram-канал мэрии Казани.

Ранее жители Казани предлагали свои названия для станций:

Возле ТЦ «Мега» обсуждаются названия «Тулпар», «Яратам», «Южная» или «Научная»;

На пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском — «Юбилейная», «Азино», «Сабантуй», «Чишмяле» и «Советская»;

На пересечении улиц Фучика и Зорге — «Студенческая», «Детская», «Кул Гали», «Зилант» и «Чулпан»;

На пересечении улиц Фучика и Завойского казанцы предложили названия — «Парковая», «Академическая», «Сандугач», «Изумрудная» и «Алга».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что первый участок второй линии метро в Казани будет достроен через шесть лет. Протяжённость второй линии составит около 20 км.