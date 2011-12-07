Перевернутый дом в Кировском районе Казани сносить не будут

Перевернутый вверх ногами дом в Казани, территория которого попадает под строительство дублера Горьковского шоссе, сносить не будут. Мэрия выкупила весь участок, на котором располагается необычный домик. Соответствующее решение принял мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает мэрия Казани.

Напомним, что дом построил житель Казани Анатолий Калинкин. Сейчас в доме проживает его дочь Светлана. Из-за уникального внешнего вида дом находится в статусе местной достопримечательности, поэтому он останется дальше радовать горожан и гостей столицы.

Ранее сообщалось, что этот дом находился под угрозой сноса, так как часть его территории попадала под строительство дублера Горьковского шоссе.