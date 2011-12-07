Посетители казанского зоопарка «Река Замбези» смогут увидеть розовых фламинго. Всего в зоопарк привезли 20 птиц этого вида, все они прошли тридцатидневный карантин перед встречей с посетителями, сообщает мэрия Казани.

Птицам доступна открытая территория и внутренний вольер, где они будут располагаться ночью и зимовать. Сейчас у фламинго серо-белое оперение, но это лишь подростковый признак. Пройдет немного времени, и они станут розовыми.

По соседству с грациозными птицами обитают нильские гуси, цесарки и бегемотиха Захария.

В городской зоопарк планируется привести еще 10 фламинго.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что казанский зоопарк «Река Замбези» ожидает главного своего обитателя — слона.