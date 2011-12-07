В Казани на улице Рауиса Гареева появятся светофоры с вызывными кнопками

В Казани на 40% отремонтировали дорогу по улице Рауиса Гареева от Оренбургского тракта до дома № 90. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает мэрия Казани.

«Здесь появятся светофоры с вызывными кнопками для пешеходов и дополнительные тротуары. Это сделано для того, чтобы жители могли удобно и безопасно перемещаться по дороге. Также планируется переустройство некоторых перекрестков», — отметил заместитель руководителя Исполнительного комитета города Игорь Куляжев, который прибыл ознакомиться с процессом ремонтных работ дороги.

Полагается, что в ближайшее время работники полностью отремонтируют тротуары площадью 3,2 тыс. кв. м., а также покроют верхний слой дороги высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Специалистами будут установлены 120 дорожных знаков, будет нанесена разметка.

Ранее «Казанские ведомости» публиковали список улиц Казани, на которых будут отремонтированы дороги по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».