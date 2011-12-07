С учётом пожеланий казанцев: в мэрии назвали улицы, где пройдёт ремонт дорог

В Казани направят 2,9 млрд рублей на ремонт дорог в городе и посёлках. Из них 640 млн — это финансирование по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполкома — председатель комитета внешнего благоустройства Казани, на деловом понедельнике в мэрии.

«Согласно проекту доля дорог в нормативном состоянии должна составлять 60%, к 2024 — 85%. В Казани мы идём опережающими темпами — на данный момент достигли показателя в 83%», — рассказал Куляжев.

По информации главы комитета внешнего благоустройства, ремонт дорог в Казани коснётся улиц:

Рауиса Гареева

Старательный переулок

Хэзмет

Белинского

Беломорская

Гагарина

Гладилова Голубятникова

Лесная

Магистральная в Советском районе

Маршала Чуйкова

Куляжев отметил, что вместе с дорогами на улицах будут обновлены и внутриквартальные проезды.

В перечень для ремонта также вошли улицы с наибольшим количеством отрицательных отзывов в системе «Народный контроль» и интерактивной «Карте убитых дорог» общественного движения «Народный фронт».

С учётом пожеланий казанцев будут отремонтированы улицы:

Азина,

Кул-гали,

Сибирский тракт от улицы Академика Арбузова до Халитова,

№-я Кленовая,

проезды по улице Япеева и Братьев Баталовых и др.

В программу ремонта также включены 78 внутриквартальных проездов к дворовым территориям, в том числе тех, что попали под благоустройство по президентской программе «Наш двор».

«Казанские ведомости» также рассказали, на каких улицах будут построены новые дороги. Список можно увидеть по ссылке.