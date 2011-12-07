С учётом пожеланий казанцев: в мэрии назвали улицы, где пройдёт ремонт дорог

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В Казани направят 2,9 млрд рублей на ремонт дорог в городе и посёлках. Из них 640 млн — это финансирование по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполкома — председатель комитета внешнего благоустройства Казани, на деловом понедельнике в мэрии.
«Согласно проекту доля дорог в нормативном состоянии должна составлять 60%, к 2024 — 85%. В Казани мы идём опережающими темпами — на данный момент достигли показателя в 83%», — рассказал Куляжев.
По информации главы комитета внешнего благоустройства, ремонт дорог в Казани коснётся улиц:
Куляжев отметил, что вместе с дорогами на улицах будут обновлены и внутриквартальные проезды.
В перечень для ремонта также вошли улицы с наибольшим количеством отрицательных отзывов в системе «Народный контроль» и интерактивной «Карте убитых дорог» общественного движения «Народный фронт».
С учётом пожеланий казанцев будут отремонтированы улицы:
В программу ремонта также включены 78 внутриквартальных проездов к дворовым территориям, в том числе тех, что попали под благоустройство по президентской программе «Наш двор».
«Казанские ведомости» также рассказали, на каких улицах будут построены новые дороги. Список можно увидеть по ссылке.