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В казанском метро начал ходить новый поезд с USB-розетками и обеззараживанием воздуха

Поезд представляет собой один сплошной вагон.

В казанском метрополитене запустили поезд, прибывший в Татарстан еще в мае.

На днях в метро столицы республики стал действовать новый поезд, который заметно отличается от уже привычных казанцам поездов. В новом транспорте отсутствуют межвагонные двери, что позволяет жителям города пройти из одного конца поезда в другой. В нем есть USB-розетки, мини-экраны, автоматическая система обеззараживания воздуха, а также светодиодные лампы, меняющие освещение в зависимости от времени суток. Отмечается, что обивка сидений выполнена из ткани, устойчивой к повреждениям. Еще одним главным преимуществом поезда является его плавность и тишина торможения.

Известно, что техника была доставлена в Казань с завода «Метровагонмаш».

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