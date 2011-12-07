В казанском метро начал ходить новый поезд с USB-розетками и обеззараживанием воздуха

В казанском метрополитене запустили поезд, прибывший в Татарстан еще в мае.

На днях в метро столицы республики стал действовать новый поезд, который заметно отличается от уже привычных казанцам поездов. В новом транспорте отсутствуют межвагонные двери, что позволяет жителям города пройти из одного конца поезда в другой. В нем есть USB-розетки, мини-экраны, автоматическая система обеззараживания воздуха, а также светодиодные лампы, меняющие освещение в зависимости от времени суток. Отмечается, что обивка сидений выполнена из ткани, устойчивой к повреждениям. Еще одним главным преимуществом поезда является его плавность и тишина торможения.

Известно, что техника была доставлена в Казань с завода «Метровагонмаш».